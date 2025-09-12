ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」は9月5日から、2000年に販売を開始した人気メニュー「スーラータンメン」が25周年を迎えることを記念し、首都圏38店舗およびSNS上で特別キャンペーンを開始した。期間は9月21日まで。人気メニュー「スーラータンメン」スーラータンメンは、長年にわたり同店の人気No.1メニュー。創業者である三好比呂美氏が、母が作る「酸辣湯(サンラータン)」に麺を入れた特別なメニューをヒント