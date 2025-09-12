¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¸©³°¸þ¤±¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç½Ð²Ù¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½Ð²Ù¼°¤Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤äJAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Î´Ø·¸¼Ô¤éÌó20¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£12Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤Ë¸þ¤±¤ÆÌó12t¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Æ¾ì¤ËÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎJA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û´ÉÆâ¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï11Æü»þÅÀ¤Ç1ÅùÊÆÈæÎ¨¤¬91%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »î¿©¤·¤¿JA¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ïー ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡× ¢£JA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û·Ð±Ä´ÉÍý°Ñ°÷²ñ