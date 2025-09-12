長崎市の「ベネックス恐竜博物館」で好評開催中の企画展「ポケモン化石博物館」の来館者数が、過去最高記録を更新し続けています。 6万人目の来場者となったのは、鹿児島から旅行で来た 永野翔湊くん、希空くん兄弟とその家族です。 感謝状やポケモンのグッズなど記念品が贈られました。 （記者） 「6万人目おめでとうございます」 （永野翔湊くん） 「ありがとうございます。うれしいです。ポケモンと恐竜を見に