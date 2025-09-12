8月の記録的な大雨から1か月が経ちますが、復旧作業が続く被災地ではまだまだ人手が必要です。そして、子どもたちは次の災害への備えを考えています。 【写真を見る】この扉、開ける？開けない？土砂流れ込んだ大雨から1か月復旧する町で小学生は次への一歩熊本県八代市 土砂に埋もれたカーブミラー 熊本県八代市興善寺町は、8月の記録的な大雨で大量の土砂が流れ込みました。 記者「道路には土砂が1mほど積も