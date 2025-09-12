カメラのキタムラは9月7日、新宿の「北村写真機店7F」にて、完全予約制・1日4組限定のプライベートフォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI」をオープンした。北村写真スタジオ by MERCI同スタジオでは、本物のアンティーク家具や小物で彩られた空間で、家族写真や誕生日、七五三などの記念撮影ができる。スタジオは愛知・名古屋を拠点にフォトスタジオ向けアンティーク家具や空間演出を手がけるAZ antiques japanがプロデュー