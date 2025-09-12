横浜高島屋は9月10日から、アーティスト水森亜土氏によるポップアップストア「亜土ちゃん おしゃれデパート」を、8階の特設会場にて開始した。期間は9月22日まで。先行販売アイテム「お花の少女柄天竺Tシャツ ホワイト」横浜高島屋では初の開催となる同ポップアップストアには、水森亜土氏の世界観をテーマにした"おしゃれデパート"として、さまざまなアイテムが多数登場する。会場では、「お花の少女柄天竺Tシャツ」などTシャツ5