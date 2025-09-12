¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤ÎRYUICHI¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú LUNA SEA¡¦RYUICHI¡ÛÇ¾¼ðáç¤ÇÆ®ÉÂ¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø ¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸RYUICH¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤âÇÙ¤Î¤¬¤ó¤äÀ¼ÂÓ¤Ë¤Ç¤­¤¿ÀÅÌ®áî¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿RYUICHI¤µ¤ó¤Ï¡¢