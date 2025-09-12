12Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤Ç³°¹ñÀÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬Å¹¤Î½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­2¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤¬¸µ½¾¶È°÷¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬Å¹¤òË¬¤ì30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­2¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏÊ¢¤Ê¤É¤òÀÚ¤é¤ì½Å½ý¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï