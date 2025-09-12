城下工業は9月10日、訪日外国人向けに各国の電源プラグを日本仕様に変換できるアダプター「レンコ13Aプラス」（1,280円）を、家電量販店や空港売店、公式通販サイトで発売した。RW131 カラーバリエーションは4色同商品は、世界8種類の主要プラグ(BF／C／SE／O／O2／B3／CB／B)に対応し、日本のAタイプに変換可能なアダプターで、機能性とデザイン性に優れているのが特徴。PSE認証を取得しており、安全性も確保している。モバイル機