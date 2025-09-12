中日は１２日、今季限りでの現役引退を発表した中田翔内野手の引退セレモニーを１９日のヤクルト戦後に行う発表した。また、同じく今季限りでの現役引退を発表した祖父江大輔、岡田俊哉両投手の引退セレモニーを２０日の同戦後に行うことも発表した。なお、中日の本拠地最終戦は２１日の巨人戦となっている。