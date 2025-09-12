ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç2019Ç¯¤Ë²¾»à¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ç¾¤Ê¤É¤Ë¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿ÃË»ù¡Ê6¡Ë¤ÈÎ¾¿Æ¤¬Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Î±¿±ÄÃÄÂÎ¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ø¤Î¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£Ìó1²¯9800Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿°ì¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£