9月13日に熊本県益城町で将棋日本シリーズの対局が行われるのを前に、叡王たちが熊本県庁を訪れました。 【写真を見る】「多くの人によい将棋を」「全力でぶつかっていきたい」伊藤匠叡王・佐藤天彦九段が13日に熊本県益城町で対局 県庁を訪れたのは、伊藤匠叡王（22）と佐藤天彦九段（37）の2人です。 「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」は、タイトル保持者など日本将棋連盟所属の棋士12人によるトーナメント