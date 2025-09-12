歌手のDAIGO（47）が、家族にも大好評だったという“本気”の手料理を披露した。【映像】DAIGOの5歳長女＆1歳長男 旅行での親子ショット2016年1月に俳優の北川景子（39）と結婚したDAIGO。5歳の長女と1歳の長男を育てている。これまでにも自身のSNSで家族との日常を発信しており、2025年8月4日に更新されたInstagramでは、北海道旅行の様子を投稿。長男が歩いている姿や、長女との親子ショットなど、貴重な家族写真を公開し