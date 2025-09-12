「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ヤクルトの高梨が初回２死無走者から筒香に四球を与えた後、ビシエド、佐野の連打で満塁とされた後、松尾に２点左前適時打を浴びて先制を許すまさかの展開となった。ロッテのボスも初回、楽天打線から簡単に２死を奪ったが、黒川への四球からボイトに左前打を許した一、二塁から鈴木大に投手適時内野安打、浅村には左越えに３ランを浴び、一挙４点を失う悪夢の立ち上がりとなった