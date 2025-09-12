ユニットコムは9月12日、かねてから販売している「自作PC応援 組立キット」に新しいケースを追加して発売した。あわせて「自作PC応援 組立キット怒涛の大感謝祭」が開催されており、対象製品に含まれている。パソコン工房、自作PC応援組立キットに新色ケースを追加して発売初心者でも上級者でもかんたんに全パーツをそろえられる「自作PC応援 組立キット」に、ケースのバリエーションを追加したという内容。追加したケースは「NZXT