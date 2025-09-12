吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。 小野：きょう12日に雨が強まった輪島市には、 土砂災害警戒情報が出ています。厳重に警戒してください。12日夜からあさって13日にかけても、激しい雨の降る所があり、降り方に注意が必要です。12日午後からの雨雲の動きを振り返ります。 小野：輪島市門前では、午後2時すぎまでの1時間に、9月の観測史上最大と