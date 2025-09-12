プレマは9月8日、ジョージア産オーガニック果実を使用したストレートジュース「GEORGIA’S NATURAL」シリーズ4種を、通販サイト「びんちょうたんコム」や実店舗「プレマルシェ・オーガニクス」で発売した。ジョージアズ ナチュラルオーガニック100%ストレートジュース新たに加わるのは、ビタミンCや食物繊維が豊富な「キウイ」、ポリフェノールやビタミンCたっぷりの「サワーチェリー」、ワイン用ぶどう品種「サペラヴィ種」を使