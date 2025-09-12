英王室のヘンリー王子が１９か月ぶりにチャールズ国王と対面したが、私的な話し合いの内容については黙っているように国王と約束していたことが明らかになった。また、国王と孫のアーチー王子とリリベット王女と再会の可能性も浮上しているという。英紙デーリー・メールが１１日、報じた。ヘンリー王子は１０日、にロンドンのクラレンス・ハウスでチャールズ国王と５４分間お茶を飲みながら「父と息子の関係再構築」のひと時を