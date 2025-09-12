石破総理大臣が9月末にも韓国を訪問する方向で調整していることがわかりました。複数の政府関係者によりますと、石破総理は9月30日から2日間の日程で韓国の地方都市を訪問し、李在明大統領と会談する方向で調整しています。先月下旬、李大統領が東京を訪れた際、石破総理に対し、「次は韓国の地方で会いたい」と伝えたことから調整されたもので首脳自らが行き来する「シャトル外交」の第二弾となります。石破総理は10月にも退任