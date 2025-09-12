YouTubeチャンネルで数多くの保護者の悩みにこたえてきた思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、今回「【提出物出さない】テスト平均30点！それでも『勉強しなさい』は言わないべき？」と題した動画を公開。動画冒頭で道山氏は「本日は、提出物を出さない子供の改善法ですね」と切り出し、寄せられた相談にこたえるかたちで、具体的な解決策をアドバイスした。 相談内容は「中学2年生の娘が、勉強しなさいと言わない