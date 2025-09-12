国内で計上すべき所得を米国の子会社に移したとして、名古屋国税局が、窯業系外壁材大手の建材メーカー「ニチハ」（名古屋市）に対し、2023年3月期までの3年間で約55億円の申告漏れを指摘したことが12日、関係者への取材で分かった。国外への所得流出を防ぐ「移転価格税制」を適用し、過少申告加算税を含め約15億円を追徴課税したとみられる。同社は処分を不服として国税不服審判所に審査請求した。「国税当局との見解に相違が