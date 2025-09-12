12日、記者からの「自民党総裁選に出馬するのか」という質問に“進次郎節”で応じた小泉農水相。小泉農水相：（Q.自民党総裁選出馬について）出馬するのではないかとかいう報道に加え、出馬しないんじゃないかという報道もありますね。こういう時期になると、情報戦、報道合戦、いろんなことがあるが、（自民）党内の分断、こういった“傷”を修復して、癒やして、ひとつになって前に進めていく。小泉農水相は「自民党内の傷を癒や