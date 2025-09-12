厳しい暑さが戻る13日からの3連休。そんな終わらない夏にぴったりのスポットを紹介します。「イット！」がまず向かったのは、千葉県にある鴨川シーワールド。ダイナミックなシャチのパフォーマンスが有名なこの施設で、夏限定の人気イベントが延長しています。それが、シャチが巨大な尾びれで観客席に水しぶきを浴びせる“サマースプラッシュ”。本来であれば8月いっぱいまでの予定でしたが、残暑が続いていることから10月1日まで