京王バスは、高速バス「新宿・渋谷〜仙台・石巻線」に「2席ひとりじめシート」を10月16日から導入する。対象便はバスタ新宿を午前6時40分発、仙台駅前を午後11時59分発の4列シートの京王バス運行便。隣り合う2席を一人で利用できる。専用アメニティとして、限定ロゴ入りネックピロー・アイマスク・おしぼり・耳栓・腰あて・ブランケットも用意する。加算料金はバスタ新宿発が1,000円、仙台駅前発が1,500円。宮城交通運行便は3列独