2026年春の石川県知事選挙への出馬を、現職の馳浩知事は11日表明しました。12日は、非自民の会派や政党、連合石川などに対し選挙での協力を求めました。未来石川・吉田修会長「知事が自民党で立候補すると思ったけど、まさか『県民党』で立候補するというのは、あれは私にとって大変びっくりした話。ぜひ県民党で頑張ってもらいたい」石川県・馳浩知事「県民党です」出馬表明から一夜明けた12日、馳知事は県議会の非自民会派「未来