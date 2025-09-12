久保が古巣相手にどんなプレーを披露するか見ものだ(C)Getty Imagesインターナショナルウィークが明け、今週末よりラ・リーガも再開となり、各地で第4節が行われる。久保建英が所属するレアル・ソシエダは9月13日、ホームにレアル・マドリーを迎える。久保にとっては今季初となる古巣との一戦だ。【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で突き刺した鮮烈弾の映像2019年6月にFC東京からレアル・マドリーへ移籍し