松井社長の主張です。北海道・釧路湿原周辺のメガソーラー事業について、９月に「立ち止まることができない」と話していた日本エコロジーの松井社長。１１日にＳＴＶの単独取材に応じ、誤解を招いたとして発言を修正しました。松井社長によりますと、メガソーラー事業の工事を一時停止すること、停止期間はおおむね１か月～１か月半とすること。また、釧路市が出力１０キロワット以上のメガソ