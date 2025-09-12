◆テニス▽男子国別対抗戦デビス杯予選２回戦日本−ドイツ（１２日、東京・有明コロシアム）日本は第１日、シングルスで２敗を喫し、通算０勝２敗で、もう１敗もできない崖っぷちに追い込まれた。第１試合で世界ランキング１５３位の西岡良仁（ミキハウス）が、ドイツＮＯ１で同９８位のヤンレナルト・シュトルフに４−６、７−６、４−６の２時間２５分の接戦の末に敗れた。また、第２試合で、同１０４位の望月慎太郎（木下グ