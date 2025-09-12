◇パ・リーグ楽天ーロッテ（2025年9月12日楽天モバイル）楽天の浅村栄斗内野手（34）が12日のロッテ戦に「6番・一塁」で先発出場。1―0の初回2死二、三塁で、ボスから左翼席へ6号3ランを放った。浅村の一発は6月6日の巨人戦以来、98日ぶり。本拠地では4月8日以来、157日ぶりで「久しぶりにファンの皆さまの前で打てて良かったです」と喜んだ。浅村は8月14日に今季2度目の登録抹消となり、今月10日に再昇格。同日の西武戦