◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ロッテ(12日、楽天モバイルパーク)楽天・浅村栄斗選手が約1か月ぶりに1軍戦に出場。初回の第1打席では約3か月ぶりの一発を放ちました。この日「6番・ファースト」でスタメン出場している浅村選手。9月10日に再昇格して以来の、約1か月ぶりの1軍出場となっていました。楽天打線はこの日、初回から猛攻。対するロッテの先発・ボス投手の前に鈴木大地選手のタイムリーで1点を先取します。さらに続く2アウト