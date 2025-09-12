俳優の鈴木亮平が１２日に自身のＳＮＳを更新。世界遺産の奈良・法隆寺を訪れたことを報告した。自身のインスタグラムに、「世界遺産・法隆寺の落ち着きで、疲れた心を癒してください」とつづり、「もう、秋はすぐそこ。」と秋の訪れを感じたことをつづり、法隆寺の回廊、石段の写真を複数枚アップした。この投稿に対し、「素敵な写真ありがとうございます」、「パワーもらってがんばります」、「奈良に来ていただき本当にあ