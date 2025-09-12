俳優の大原優乃（２５）が１２日、東京・渋谷のＡＬｇａｌｌｅｒｙで開催する１５周年記念企画となる自身初の写真展「わたしをすぎる、きせつ」（１２〜１５日）についての取材に応じた。大原はＴシャツにデニムのミニスカート、春頃から役作りで「人生でここまで短く切ったのは初めて」というショートカットの姿で登場。写真展では３５点の作品を撮り下ろされており、「写真展はなかなか挑戦できていなかったけど、今できて