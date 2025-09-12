今年6月、熊本県宇城市のコンビニで起きた強盗事件の初公判が開かれ、検察は被告に対し、拘禁刑5年を求刑しました。 【写真を見る】コンビニ強盗の理由「スマホ料金が支払えず…」10万円を奪った罪で49歳男に拘禁刑5年の求刑熊本地裁 強盗などの罪に問われているのは、熊本市南区城南町の無職、長田健児被告（49）です。 起訴状によりますと、長田被告は今年6月9日午前3時ごろ、宇城市のコンビニに押し入り、店員に包丁を突