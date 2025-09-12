草なぎ剛(※「なぎ」は正しくはゆみへんに「剪」)が主演を務め、主人公の復讐劇を描く"戦争シリーズ"。2015年の「銭の戦争」では、家族や自分を苦しめた金貸し業に自らも足を踏み入れ、復讐に燃えながら這い上がっていく元外資系証券会社勤務の男を、2017年の「嘘の戦争」では、幼い頃に家族を殺され、詐欺師となって復讐の鬼と化す男を、草なぎが演じてきた。そして2023年に放送されたのが、シリーズ第3弾となる「罠の戦争」。本