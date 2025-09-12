スーパーのコメ価格が3ヶ月ぶりに4000円を超えました。農林水産省によりますとスーパーで販売された5キロあたりのコメの平均価格は前の週より264円値上がりし、4155円でした。値上がりは2週連続で4000円を超えるのはことし6月以来です。このうち「銘柄米」は前の週より72円値上がり4344円、備蓄米を含む「ブレンド米」は440円と大幅に値上がり3725円となりました。