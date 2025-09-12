個性豊かな作品が、7年ぶりに金沢に帰ってきました。13日から始まる木梨憲武展を前に、木梨さんご本人に、見どころを伺いました。 13日から金沢21世紀美術館で始まる「木梨憲武展」。木梨さん3回目の全国での巡回展で、金沢での開催は7年ぶりです。木梨 憲武 さん：Q. これは何でできている？「拾った段ボールで。見えるものだけ全部書いていったんです」 会場には、これまで木梨さんが制作してきた個性豊かな作品がず