【モデルプレス＝2025/09/12】TBS系日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の大塚萌香が11日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「御上先生」美人女優、圧巻美スタイル◆大塚萌香、美ウエスト強調大塚は「最近よく髪の毛巻くようになったの」と最近のヘアスタイルを報告。夜のアミューズメント施設でミニ丈の白いトップスとデニムを着用し、美しいウエストラインを強