【モデルプレス＝2025/09/12】与田祐希が12日、自身のInstagramを更新。乃木坂46の後輩である井上和との福岡旅行の様子を公開した。【写真】乃木坂46先輩後輩同士で福岡旅行◆与田祐希、井上和との福岡旅行で仲睦まじい2ショット与田は「かわいい後輩と福岡へ。またあそぼーね」とコメントし、福岡で井上と一緒に撮影した仲睦まじい様子を披露。お揃いのパジャマ姿ではほっそりとした脚をチラリと覗かせている。この投稿に、ファン