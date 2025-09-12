俳優の有村架純（32）が12日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（きょう12日公開）初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】さすがのスタイル！ノースリから二の腕あらわな有村架純有村は、赤いネイルが映える光沢のある黒のロングドレスで登場。Vネックからはデコルテがのぞき、ノースリーブからは二の腕があらわに。大人の色気と上品さが同居する着こなしを披露した。今作で福山雅治（56）と“バディ”を