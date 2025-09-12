プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが自身のインスタグラムで、夏旅行の一コマを投稿しています。 【写真を見る】【 村上佳菜子 】5つのコーデで「くるりんぱ♡」美スタイル＆スマイルでフォロワー魅了「めっちゃ幸せなの伝わる」ベトナムから発信村上さんは「色んな所でくるりんぱ♡」とだけテキスト。髪をアップにまとめてジムワークの衣装で左手をパートナーとつなぎ、今まさにダンスに入ろうと、真