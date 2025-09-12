気象台は、午後6時42分に、洪水警報を高松市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を高松市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】香川県・高松市に発表 12日18:42時点香川県では、12日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高松市□大雨警報【発表】・浸水12日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報【発表】12日夜のはじめ頃に警戒