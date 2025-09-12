アマチュア相撲を統括する国際組織の国際相撲連盟は１２日、バンコクで開いた理事会で新会長にトヨタ自動車の豊田章男会長（６９）を選任した。豊田氏は６月に日本相撲連盟の会長にも就いている。新たに設けた「顧問」のポストには、６月に日本相撲協会を退職した元横綱の白鵬翔氏（４０）らを選んだ。議決権はなく、競技の国際的な普及に向けた助言などを行うという。