気象台は、午後6時41分に、大雨警報（土砂災害）をいなべ市、菰野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・いなべ市、菰野町に発表 12日18:41時点北中部では、13日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いなべ市□大雨警報【発表】・土砂災害13日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間12日夜のはじめ頃■菰野町□大雨警報【発表】・土砂災害13日明