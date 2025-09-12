ホテルニューオータニ（東京）の最上階ダイニング「VIEW & DINING THE SKY」では、2025年11月28日（金）までの平日限定で『スーパーアフタヌーンティー～栗とぶどう～』を提供中。富士山や都心の絶景を望む特別な空間で、「パティスリーSATSUKI」と「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツを一度に堪能できる贅沢なティータイムをお届けします。秋だけ