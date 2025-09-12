NEWS増田貴久（39）が12日、都内で「ジャンポール・ゴルチエ『ファッションフリークショー』」プレミア公演に出演した。増田は、同じくアンバサダーを務める森星（33）萬田久子（67）とともに、2年ぶりの日本公演を記念したプレミア限定のオープニングイベントに登場。黒を基調としたパンツスーツ姿でスタイリッシュにランウエーを闊歩（かっぽ）すると、会場からは「すご！」と感嘆の声が漏れた。萬田の手を引いてエスコートする