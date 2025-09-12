女優本田望結（21）が12日、ニッポン放送「本田望結のミユコレ！」に出演。プロフィギュアスケーターの姉、真凜さん（24）の女優デビューについて語った。望結は「姉の真凜が9月5日から公開しています映画『カラダ探しTHE LAST NIGHT』で俳優デビューを果たしたんですけれども。実はですね、あまり相談を受けなかったんですね」と明かした。望結は「というのも、一緒に共演している鈴木福くんから『今お姉ちゃんと撮影してるよ』