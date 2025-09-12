俳優市村正親（76）が、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。2人の息子の成長について語った。元妻の女優篠原涼子（52）との間の、長男の俳優市村優汰（17）と次男（13）の2人の息子と暮らす市村は「最近は、子どもから叱られることがですね…」と切り出した。そして「『ちょっと、お酒飲みすぎなんじゃない？』とかね。僕の体を思ってのことなんですよね。弟にも言われます。『パパね、長生きしても