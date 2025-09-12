Image: ©2025 UNIVERSAL PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. みなさんはもう実写版『ヒックとドラゴン』をご覧になりましたか？もしまだだったり、見るつもりがなかったりするなら、ぜひ劇場へ！ アニメ映画『ヒックとドラゴン』シリーズがむちゃくちゃ好きで内容をほぼ覚えているほどの私でも、実写化に感謝して涙を流すくらいいい作品でした。でも、『ヒックとドラゴン』って、好きな