全身性エリテマトーデス（SLE）はよく見られる慢性自己免疫疾患であり、発症メカニズムが複雑とされます。中国の科学者は、ヒトの単一遺伝子（PLD4）の欠陥がSLEを引き起こす可能性があることを実証し、SLEの正確な診療に重要な理論的根拠を提供しました。この成果は9月10日、国際的な総合科学ジャーナルのネイチャーに掲載されました。今回発表された論文は、国家腎臓疾患臨床医学研究センターの劉志紅院士（アカデミー会員）、浙