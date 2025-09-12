ソフトバンクの上沢直之投手（31）が12日、連敗ストップに平常心で臨むことを誓った。13日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に先発。「いつも通りやることが大事」と強調した。チームは3連敗中ながら、2位日本ハムが西武に敗れ、優勝マジックは一つ減って「14」となった。9日の日本ハム戦でリバン・モイネロ、11日のロッテ戦では大関友久がいずれも敵地で炎上。この2人とともに「10勝カルテット」の一角を占める上沢も崩れれ